Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Kornwestheimer Straße in Aldingen zu einem Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Remseck am Neckar, welche mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften ausgerückt war, stand ein Smart bereits im Vollbrand. Zudem wurden durch das Feuer ein weiteres in der Nähe geparktes Fahrzeug sowie ein Baum beschädigt. Die 33-jährige Fahrerin des Smart hatte zuvor einen ungwöhnlichen Geruch in ihrem Fahrzeug wahrgenommen. Daraufhin parkte sie ihr Fahrzeug im Bereich eines Parkplatzes gegenüber einem Friedhof ab und stellte anschließend fest, dass auf Höhe des Motors aus den Lüftungsschlitzen der Karosserie Flammenschlugen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Das komplett ausgebrannte Fahrzeug wurde im Anschluss an die Löschmaßnahmen abgeschleppt. Nach derzeitigen Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell