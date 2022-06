Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrer mit Fußgänger zusammengestoßen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Radfahrer und einer 16-jährigen Fußgängerin kam es am Mittwoch gegen 16:30 Uhr im Bereich der Hoferstraße in Ludwigsburg. Der 17-Jährige befuhr die Hoferstraße in Richtung Schillerdurchlass. Am Kreuzungsbereich der Pflugfelder Straße und der Schlachthofstraße missachtete er mutmaßlich die für ihn geltende rote Ampel. Zeitgleich querte bei "grün" die 16-jährige Fußgängerin die Hoferstraße am Fußgängerüberweg. Hierbei kam es zur Kollision beider Beteiligter. Durch den Zusammenstoß kamen sowohl der 17-Jährige als auch die 16-Jährige zu Fall und wurden leicht verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Fußgängerin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

