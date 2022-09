POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfallflucht - 16-jähriger Rollerfahrer verletzt

Rheine (ots) - Am Montag (12.09.2022) ist in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:20 Uhr an der Mittelstraße, in der Nähe der Abendrealschule, zu einem Verkehrsunfall gekommen. In Höhe der Hausnummer 41 war auf dem Seitenstreifen ein schwarzer Citroen Berlingo geparkt. Der Pkw wurde im gesamten linken Fahrzeugbereich in Form von Dellen und Kratzern beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa ...

