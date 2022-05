Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Taschendieb "berät" Opfer

Lüdenscheid (ots)

Mit einem ausführlichen "Beratungsgespräch" lenkte ein Unbekannter am Freitagabend möglicherweise eine 86-jährige Kundin in einem Modehaus im Stern Center ab. Die Seniorin war mit ihrem Sohn unterwegs. Nachdem sie im Untergeschoss Ware bezahlt hatte, sahen sich die beiden zwischen 18 und 18.30 Uhr in der Herrenabteilung um. Während der Sohn in der Umkleidekabine war, sprach ein unbekannter Mann die Seniorin an und gab ihr Tipps. Seine Begleiterin lief die ganze Zeit um die Seniorin herum. Nachher stellte die 86-Jährige fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Umhängetasche steckte. Mit ihr verschwanden diverse Versicherten- und Bankkarten, Bargeld und ein Personalausweis. Der unbekannte "Berater" dürfte etwa 30 Jahre alt und 1,90 bis 1,95 Meter groß und schlank sein. Er hatte blonde, kurze Haare und wirkte elegant, fast vornehm - im Gegensatz zu der unbekannten Frau: Sie wirkte ungepflegt, ist 1,60 bis 1,65 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt und "pummelig".

Eine 76-Jährige wurde am Samstag zwischen 13.30 und 14 Uhr in einem Discounter an der Bräuckenstraße bestohlen. Während des Einkaufs hatte sie ihre Geldbörse in einen Jutebeutel gesteckt und diesen an den Griff ihres Einkaufskorbs gehängt. Sie habe den Beutel "eigentlich" immer im Blick gehabt, berichtete sie später der Polizei. Sie kann sich nur noch an eine verdächtige Begegnung erinnert, als sich zwei Frauen vor einem Regel relativ dicht an sie herangedrängt hätten. Mit dem Geldbeutel verschwanden diverse Bank- und Kreditkarten, mehrere Krankenversicherungskarten, Kundenkarten zum Teil mit Guthaben und Bargeld. Schon vor ihrer Anzeige ließ sie die Bank- und Kreditkarten sperren. Die Polizei veranlasste im Rahmen der Anzeigenaufnahme eine KUNO-Sperrung. Die verhindert den Einsatz abhanden gekommener Bankkarten im Lastschriftverfahren. Vorbeugend sollten Kunden insbesondere in Discountern vorsichtig sein und ihre Geldbörsen dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken.

Eine 83-jährige Lüdenscheiderin wurde am Samstagnachmittag beim Einkaufen in der Innenstadt bestohlen. Gegen 16.30 Uhr an der Kasse eines Supermarktes im Stern Center stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Ihr war nichts Verdächtiges aufgefallen. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9099-0: Wer hat Verdächtiges beobachtet? (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell