POL-MK: Küchenutensilien aus Keller entwendet

Halver (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag warfen Unbekannte mit einem Stein ein Fenster einer Reithalle in der Straße Am Sportplatz ein. Der etwa faustgroße Stein konnte durch die eingesetzten Polizisten im Inneren der Halle aufgefunden werden. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

mehr