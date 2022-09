POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (14.09.2022), 18.00 Uhr und Donnerstag (15.09.2022), 07.15 Uhr sind unbekannte Täter in die Ludgerusschule an der Ludgeristraße eingebrochen. Ihnen gelang es, eine rechteckige Holzplatte, welche als Element in einer hölzernen Eingangstür eingelassen war, gewaltsam zu entfernen und sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Die Täter entfernten sich mit der Holzplatte vom Tatort. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde, ...

mehr