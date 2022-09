Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots)

Am Freitag (09.09.2022) kam es gegen 11.40 Uhr in Halen im Bereich der Achmerstraße / Niederseester Weg zu einem Verkehrsunfall. In der dortigen abknickenden Vorfahrt beschädigte vermutlich ein Sattelzug mit seinem Auflieger vier, mit Ketten verbundene rot-weiße Leitpfosten. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 750 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Lkw/Sattelzug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571-928-6243.

