Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Saerbeck (ots)

Am Freitag (09.09.) wurde in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.40 Uhr am Bevergerner Damm 1 ein grauer Seat Alhambra beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Firma Lidl abgestellt. Im Tatzeitraum wurde der Pkw durch einen unbekannten Verursacher im hinteren linken Bereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten unter Telefon: 02572/93064415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell