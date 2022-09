Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Am Mittwoch (15.09.) kam es an der Straße "Am Langenhorster Bahnhof" in Ochtrup zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem Citroen nach links von einem Firmengelände abzubiegen. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge den von links kommenden Radfahrer, der die Straße "Am Langenhorster Bahnhof" in Richtung Bilker Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 72-jährige Fahrradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Rheine gebracht. Sowohl das Auto als auch das Fahrrad wurden bei dem Unfall beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen nach bei rund 400 Euro.

