POL-PPWP: Polizisten beleidigt

Kaiserslautern (ots) - Gleich mehrere mutmaßliche Ladendiebe hielten die Polizei am Donnerstagnachmittag auf Trab. Erst wollte eine Zwölfjährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße mehrere Artikel klauen. Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde ihr Vorhaben früh durchschaut und gestoppt. Zwei weitere mutmaßliche Ladendiebinnen wollten Tabakwaren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Zollamtstraße ...

