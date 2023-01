LPI-G: Natur statt Recyclinghof

Altenburg (ots) - Altenburg: Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen zu einem verdächtigen Ansprechen von Kindern aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach vorliegenden Informationen, wurde am 09.01.2023, gegen 14:45 Uhr ein Kind (10) Jahre entlang der Ortsverbindungsstraße zwischen Waltersdorf und Gröba aus einem dunklen Fahrzeug heraus, von der Fahrerin, angesprochen und zum ...

mehr