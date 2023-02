Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Schaden bei Einbruch in Firma

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter verursachten bei einem Einbruch in eine Erfurter Firma hohen Schaden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sie sich Zutritt auf das Firmengelände. Anschließend drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude ein. Dort beschädigten sie über zehn Türen und mehrere Schränke und verursachten einen Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Als Beute erlangten sie Bargeld und diverse elektrische Geräte im Gesamtwert von etwa 26.000 Euro. Die Kripo wurde zur Spurensuche angefordert und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

