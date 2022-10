POL-ME: Drei Verletzte bei Alleinunfall eines Gefangenentransporters - Haan - 2210059

Polizei Mettmann

Drei Verletzte bei Alleinunfall eines Gefangenentransporters - Haan - 2210059

Mettmann

In Haan sind am Dienstagmittag (11. Oktober 2022) bei einem Unfall eines Gefangenentransporters drei Personen verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Am Dienstagmittag sollte ein 39-jähriger Gefangener von Mülheim an der Ruhr aus zur Justizvollzugsanstalt nach Wuppertal gefahren werden. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache - jedoch ohne Fremdeinwirkung - verlor hierbei auf der Vohwinkeler Straße im Haaner Ortsteil Gruiten gegen 13:50 Uhr der 58-jährige Fahrer des JVA-Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter geriet hierbei nach links von der Straße und prallte frontal in die Wand eines dortigen Bauernhofes.

Bei dem Unfall wurden sowohl der Fahrer, als auch sein Beifahrer (ein 61-jähriger JVA-Beamter) sowie der Gefangene verletzt. Die drei wurden jeweils mit einem Rettungswagen zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gefahren. Hierbei wurde der Häftling von zwei hinzugerufenen JVA-Beamten begleitet.

Bei ihren Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache ergaben sich für die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten keinerlei Hinweise auf einen möglicherweise versuchten Gefangenenausbruch - vielmehr geht die Polizei derzeit von einem durch den Fahrer unbeabsichtigt verursachten Alleinunfall aus.

Der JVA-Transporter wurde bei dem Unfall total beschädigt und musste daher abgeschleppt werden. Auch an der Wand des Bauernhofes war ein Schaden entstanden, die Statik soll nach einer ersten Einschätzung vor Ort jedoch nicht betroffen sein. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch unklar, dürfte sich aber im mittleren fünfstelligen Bereich befinden.

Die Polizei musste die Vohwinkeler Straße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen sperren, der Verkehr wurde abgeleitet.

