Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Brand einer Gartenhütte

Ludwigsburg (ots)

In der Samstagnacht gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine direkt am Neckar gelegene Gartenhütte eines Schrebergartens in Brand stehe. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Gartenhütte im Inneren bereits in Vollbrand. Nach bisherigem Kenntnisstand entfachte sich der Brand aufgrund eines Metallkorbes, welcher mit angezündetem brennbarem Material in die Gartenhütte gestellt wurde war. Das danebenstehende Kunststoffklohäuschen schmolz durch die Hitzeentwicklung ebenfalls. Die Gartenhütte brannte vollständig aus und war in der Folge nicht mehr nutzbar. Die Ermittlungen hinsichtlich der genaue Brandursache dauern an.

