POL-UN: Selm - Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung - Gehbehinderter Mann half der Geschädigten

Fröndenberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Fröndenberg am Mittwochnachmittag (22.06.2022) ist ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Fröndenberger befuhr gegen 16.05 Uhr die Eulenstraße in Fahrtrichtung Norden. Im Einmündungsbereich Ostbürener Straße wollte er die Eulenstraße über die abknickende Vorfahrtsstraße in der Linkskurve in ...

