Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brandgeruch in Altenwohnheim

Bonn (ots)

Bonn, Venusberg, Haager Weg, 28.11.2021; 08:39 Uhr. Am Sonntagmorgen wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bonn telefonisch über Brandgeruch im Obergeschoss eines Altenwohnheims am Haager Weg informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Räumung der angrenzenden Station durch die Pflegekräfte bereits nahezu abgeschlossen. Durch die Information der Mitarbeiter konnte der betroffene Bereich eines Technikraumes im Dachbereich schnell lokalisiert und kontrolliert werden. Zur Sicherheit wurde die als Ursache für den Brandgeruch vermutete SAT-Anlage vom Stromnetz getrennt. Die angrenzenden Bereiche wurden zur Sicherheit kontrolliert und die Einsatzstelle im Anschluss an den Betreiber übergeben. Nach knapp 40 Minuten konnten die Bewohner zurück in ihre Zimmer. Gegen 09:28 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 5 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Lengsdorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

