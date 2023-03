Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Einbruch in Schreibwarenladen

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Rutesheim sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Bachstraße in Weissach zugetragen hat. Bislang unbekannten Täter schlugen die Fensterscheibe eines Schreibwarenladens ein und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten ein Büro und den Kassenbereich und entwendeten mehrere Zigarettenpackungen sowie eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, der Wert des Diebesgutes liegt bei ungefähr 1.200 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

