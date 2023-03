Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in der Bodelschwinghstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 05.45 Uhr rückte die Feuerwehr Ludwigsburg mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften in die Bodelschwinghstraße in Ludwigsburg aus, da es dort zum Brand eines Laub- und Holzhaufens gekommen war. Dieser brannte lichterloh. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Derzeit ist nicht bekannt, wie der Brand entstand. Eine Selbstentzündung ist aber eher auszuschließen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

