Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sattelauflieger aufgefunden, Autoscheiben eingeschlagen; Baucontainer aufgebrochen und Kabel entwendet; Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Reutlingen (ots)

Sattelauflieger aufgefunden

Ergänzung zur Pressemeldung vom 19.12.2022 / 16.45 Uhr

Der am Montag als gestohlen gemeldete Sattelauflieger ist aufgefunden worden. Offenbar hatte ein Lkw-Fahrer den auf einem Parkplatz in der Sondelfinger Straße abgestellten Anhänger im Laufe des Samstags versehentlich an seine Zugmaschine angehängt und anschließend in Gärtringen abgestellt. Dies wurde der Polizei im Lauf des Mittwochs mitgeteilt. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Seitenscheiben eingeschlagen

Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9.20 Uhr, hat ein Pkw-Aufbrecher mehrere Fahrzeuge in der Eugen-, Ludwig- und Saarstraße beschädigt. Der Täter schlug an den dort abgestellten Fahrzeugen der Marke Mercedes, Opel und VW die hintere rechte Seitenscheibe bzw. das Beifahrerfenster ein und entwendete aus dem Inneren Lebensmittel, Zigaretten und eine Sporttasche samt Kleidung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/501-0. (rn)

Hechingen (ZAK): Baucontainer aufgebrochen und Kabel entwendet

Einen Container auf einer Baustelle in der Straße Am Schloßberg haben Unbekannte zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, sieben Uhr, aufgebrochen. Zudem sollen die Täter aus einem angrenzenden Rohbau eine Kabeltrommel gestohlen und mehrere Stromkabel abgeschnitten haben. Ob aus dem Baucontainer etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (rn)

Meßstetten (ZAK): Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 54.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag in der Untere Talstraße. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 11.40 Uhr mit seinem Polo die Straße in ortsauswärtiger Richtung. Dabei musste er zwischen den beiden Einmündungen zur Obere Talstraße aufgrund von Gegenverkehr hinter zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen anhalten. Der 72 Jahre alte Lenker eines Citroen C5, der ebenfalls auf der Untere Talstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs war, fuhr offenbar trotz des entgegenkommenden Mercedes eines 27-Jährigen links an dem Polo vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Citroen, dem Polo und der C-Klasse. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf einen davor geparkten Mitsubishi geschoben. Dieser prallte wiederum gegen einen ebenfalls geparkten Skoda. Alle drei Pkw-Lenker sowie eine 20-jährige Insassin und ein 28 Jahre alter Mitfahrer im Polo erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort und brachte den Mercedes-Lenker zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug sowie der VW und der Mitsubishi mussten abgeschleppt werden. Auch der Citroen war nicht mehr fahrbereit. Er wurde auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen vorübergehend gesperrt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell