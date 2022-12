Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Reutlingen (ots)

Nach Unfall weitergefahren (Zeugenaufruf)

Nach einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer, der am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall in der Schieferstraße verursacht hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Der Unbekannte befuhr gegen 7.40 Uhr mit seinem weißen Zugfahrzeug die Schieferstraße in Fahrtrichtung Tübingen auf der linken Fahrspur. Als er mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie auf die rechte Fahrspur geriet, kollidierte er mit dem dort fahrenden Ford Mondeo eines 39 Jahre alten Mannes, welcher dadurch noch gegen den Bordstein geschoben wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Lkw-Fahrer vom Unfallort. Der Mondeo, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15.000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 erbeten. (sm)

Reutlingen (RT): Beim Ausparken nicht aufgepasst

Leichte Verletzungen hat sich eine 50 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Gustav-Wagner-Straße zugezogen. Dort wollte gegen 9.45 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Mercedes rückwärts ausparken und kollidierte hierbei mit dem Rollstuhl der Frau. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. (sm)

Nürtingen (ES): Einbruch in Raidwangen (Zeugenaufruf)

In ein Wohnhaus in Raidwangen ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. Zwischen 7.40 Uhr und 10.45 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über eine Kellertür Zutritt zu dem Gebäude in der Schimmelstraße. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Roßdorf hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/41099 um Zeugenhinweise. (rn)

