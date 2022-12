Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 20.12.2022/11.49 Uhr, Wohnungsbrand in Hochhaus

Reutlingen (ots)

In der ursprünglichen Pressemeldung hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Es war die Feuerwehr Ostfildern im Einsatz, nicht die Feuerwehr Filderstadt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und nachfolgende korrigierte Pressemitteilung zu verwenden.

Ostfildern (ES): Wohnungsbrand in Hochhaus

Zwei Personen sind bei einem Wohnungsbrand in der Filderstraße am frühen Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Gegen 6.30 Uhr wurden die Rettungskräfte von einem Bewohner, der eine starke Rauchentwicklung im Gebäude wahrgenommen hatte, alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hochhauses ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner, eine Frau im Alter von 72 Jahren und ihr 78-jähriger Ehemann, wurden von der Feuerwehr aus der Wohnung und vom Rettungsdienst nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde geräumt und der Rettungsdienst betreute 30 Personen. Unter diesen gab es ersten Erkenntnissen nach keine Verletzten. Im Laufe des Vormittags konnten alle Bewohner nach entsprechenden Messungen der Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann, beschränkt sich im Wesentlichen auf die nicht mehr bewohnbare Brandwohnung. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen aller Stadtteile von Ostfildern und einem Atemschutztrupp der Feuerwehr Esslingen mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 71 Feuerwehrleuten im Einsatz und hatte den Brand kurz nach sieben Uhr gelöscht. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen, zwei Notärzten, einem leitenden Notarzt, einem organisatorischen Leiter und dem Notfallnachsorgedienst an den Brandort ausgerückt. Für Luftaufnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell