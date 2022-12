Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Sattelauflieger; Betrugsdelikt; Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch

Sattelauflieger gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem Sattelauflieger mit grauer Plane fahndet der Polizeiposten Reutlingen-Nord. Der Anhänger mit dem Kennzeichen PF-ZT92 war zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Sondelfinger Straße abgestellt. Offenbar war der unbeladene Auflieger dort an eine unbekannte Zugmaschine angehängt und gestohlen worden. Der Wert des Anhängers wird mit etwa 30.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9611-0 um Hinweise. (rn)

Esslingen (ES): Mutmaßliche Sammlungsbetrüger unterwegs - Geschädigte gesucht

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Sammlungsbetrugs ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen drei Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 28 Jahren, die am Freitagnachmittag (16.12.2022) offenbar in Esslingen aufgetreten sind. Passanten hatten gegen 14.40 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem mehrere Verdächtige offenbar im Bereich des Lammgartens Geld gesammelt hatten. Im Zuge der Fahndung konnten die vier rumänischen Staatsbürger in der Mühlstraße in einem blauen BMW mit HA-Zulassung angehalten und kontrolliert werden. Kurz vor der Kontrolle hatten die Insassen Spendensammlungslisten einer vermeintlich gemeinnützigen, jedoch nicht existenten Einrichtung aus dem Fahrzeug geworfen. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten, die von den Verdächtigen möglicherweise betrogen wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711/39900 zu melden. (ak)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Gegen Ampel und Tor gerutscht

Ein Müllauto ist am Montagmorgen in der Metzinger Straße gegen eine Ampel und ein Hoftor gerutscht. Gegen 7.20 Uhr wollte der 40-jährige Fahrer des Müll-Lkw auf Höhe der Bonländer Hauptstraße rückwärts in den Hof einer Firma fahren. Aufgrund der glatten Fahrbahn rutschte er seitlich gegen eine Ampel und das Hoftor der Firma, die dadurch nicht mehr funktionsfähig waren. Am Müllwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der an der Ampel und dem Tor entstandene Schaden steht noch nicht fest. Zur Demontage der Ampel und zum Aufstellen von Ersatzschildern zur Verkehrsführung kamen Mitarbeiter des Tiefbauamtes und des Bauhofes vor Ort. Die Metzinger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten gesperrt. (sm)

Unterensingen (ES): Einbruch in Einkaufsmarkt

In einen Getränkemarkt in der Kelterstraße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 17 Uhr und 14 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in das Geschäft und durchsuchte ein Büro nach Wertgegenständen. Mit Bargeld machte er sich aus dem Staub. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (sm)

Mössingen (TÜ): Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der B 27

Sechs Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 33.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag auf der B 27 bei Bad Sebastiansweiler. Gegen 10.10 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Honda auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Dabei geriet der Wagen aus noch unbekannter Ursache zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Touran eines 70 Jahre alten Mannes. Dieser hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen. Der Honda schleuderte durch den Aufprall gegen die Leitplanken und anschließend wieder in Richtung Fahrbahn. Dort stieß er mit dem in Richtung Mössingen fahrenden Audi eines 69-Jährigen zusammen, ehe er erneut in die Leitplanken krachte. Abschließend kam es noch zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden VW Polo, der von einer Frau im Alter von 35 Jahren gelenkt wurde. Alle Autofahrenden sowie eine 70-jährige Mitfahrerin im Touran und eine 68-Jährige im Audi wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Außer dem Unfallverursacher wurden alle Personen zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bis auf den Polo mussten alle Pkw abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 27 bis circa 12.15 Uhr voll gesperrt. (mr)

