POL-RT: Alkoholisierte E-Scooterfahrerin; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Bei Pkw-Reparatur Vergiftung erlitten; Brände; Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Betrunken unterwegs

Reutlingen (ots)

Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Eine erheblich alkoholisierte E-Scooterfahrerin musste die Polizei am Sonntagabend in der Lindachstraße aus dem Verkehr ziehen. Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Reutlingen war die 18-Jährige gegen 22.10 Uhr auf einem gemieteten Elektroroller aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,4 Promille. Deshalb wurde eine Blutprobe veranlasst. Die junge Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Die Polizei weist darauf hin, dass für die Nutzung von E-Scootern dieselben Promillegrenzen gelten wie für Autofahrer. Ab 0,5 Promille wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bereits ab 0,3 Promille können jedoch bereits strafrechtliche Konsequenzen drohen, zum Beispiel wenn ein Unfall passiert. In der Probezeit und unter 21 Jahren gilt absolutes Alkoholverbot. Wer 1,1 Promille und mehr Alkohol im Blut hat und am Straßenverkehr teilnimmt, begeht eine Straftat. Wer betrunken mit einem Elektroroller unterwegs ist, muss auch mit entsprechenden führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. (ak)

Reutlingen (RT): Einbruch in Büro

In das Büro eines Geschäfts in der Reutlinger Kanzleistraße ist zwischen Samstag, 14.15 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, eingebrochen worden. Über eine aufgebrochene Tür verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Büro. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Metzingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Ein Einbrecher hat am Wochenende in der Einsteinstraße sein Unwesen getrieben. Von Samstag, 16.45 Uhr, auf Sonntag, 13.30 Uhr, brach der Unbekannten über eine Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (rn)

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

In der Walther-Rathenau-Straße ist in den vergangenen Tagen ein Einbrecher zugange gewesen. Der Täter drang in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagabend über die Terrassentür gewaltsam in ein dortiges Wohnhaus ein und durchsuchte es nach Stehlenswertem. Ob der Unbekannte auch etwas mitgehen ließ, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Köngen (ES): Unfall verursacht und davongefahren

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Nürtingen seit dem späten Sonntagabend gegen einen 34-Jährigen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Mann kurz vor 23 Uhr mit einem Seat in der Unterdorfstraße mit einem geparkten VW Transporter kollidiert und anschließend davongefahren sein. Durch einen Zeugenhinweis auf das Kennzeichen des flüchtigen Wagens konnte der Tatverdächtige von den hinzugerufenen Polizeibeamten angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt circa 25.000 Euro. (mr)

Neuhausen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Schlosserstraße ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Samstag, 20.45 Uhr, und Sonntag, 9.10 Uhr, schlug der Täter ein Fenster ein und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort durchwühlte er auf der Suche nach Wertgegenständen diverse Schränke. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Sonntagnachmittag auf der Neuffener Straße ereignet. Eine 45-Jährige war mit ihrem Skoda Kodiaq gegen 14.40 Uhr auf der Neuffener Straße in Richtung Nürtingen unterwegs und musste kurz nach der Einmündung zur Hermann-Löns-Straße aufgrund eines Rückstaus bremsen. Der dahinterfahrende, 48 Jahre alte Lenker eines Skoda Fabia bremste daraufhin ebenfalls. Auch eine wiederum dahinterfahrende 41-Jährige bremste ihren Seat Alhambra daraufhin ab, der Wagen geriet aufgrund von Glätte jedoch ins Rutschen und prallte in das Heck des Fabia. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Kodiaq geschoben. Der 48-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt (ES): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Nürtinger Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 19-Jährige war mit ihrem Mitsubishi Colt gegen 15.45 Uhr auf der Nürtinger Straße ortsauswärts unterwegs und wollte zwischen der Linden- und der Gartenstraße nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta eines 48-Jährigen. Sowohl die 19 Jahre alte Fahrerin als auch ihre gleichaltrigen Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (rn)

Neuhausen a. d. Fildern (ES): Bei Pkw-Reparatur Vergiftung erlitten

Mit einer mutmaßlichen Kohlendioxidvergiftung musste ein 34-Jähriger aus Neuhausen am Sonntagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann hatte in seiner Garage Reparaturarbeiten an seinem Pkw durchgeführt und hierbei zeitweise bei geschlossenem Garagentor den Motor laufen lassen. Angehörige fanden den durch das Einatmen der Abgase bereits bewusstlosen Mann gegen 21.25 Uhr glücklicherweise rechtzeitig auf und brachten ihn ins Freie. In wieder ansprechbarem Zustand wurde der 34-Jährige vom alarmierten Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (ak)

Rottenburg (TÜ): Auf Pkw aufgefahren

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung L385/Schadenweilerstraße ereignet hat. Eine 22-Jährige war gegen 14.50 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Landesstraße unterwegs und musste aufgrund eines vor ihr abbiegenden Pkw im Bereich der Schadenweilerstraße anhalten. Eine 55 Jahre alte Citroen-Lenkerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Wagen in das Heck des VW. Die 55-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen, eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig. Ihr Auto, an dem bei dem Zusammenstoß die Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Brand von Gartenhaus

Zum Brand eines Gartenhauses an der Alte Seebronner Straße sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend ausgerückt. Kurz vor 19.30 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das brennende Häuschen samt Anbau. Die alarmierte Feuerwehr, die mit zehn Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen und konnte mehrere Hasen unverletzt retten. Ein Veterinär kümmerte sich um ein ebenfalls gerettetes, verletztes Schwein. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich zur Brandörtlichkeit ausgerückt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (rn)

Tübingen (TÜ): Gestürzte Radfahrerin

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine 44-Jährige beim Sturz von ihrem Fahrrad am Montagmorgen in der Hechinger Straße zugezogen. Sie war dort gegen 8.20 Uhr unterwegs, als sie aufgrund der Straßenglätte alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. (sm)

Tübingen (TÜ): Mit E-Scooter gestürzt

Leicht verletzt worden ist ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Ebertstraße. Der 55-Jährige fuhr dort gegen 6.50 Uhr mit seinem E-Scooter und stürzte im Bereich des Sternplatzes aufgrund Glätte auf den Asphalt. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (sm)

Mössingen / Bodelshausen (TÜ): Jugendlicher mit Auto vor Polizeikontrolle geflüchtet

Ein 15-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Montag versucht, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Kurz vor drei Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen mit überhöhter Geschwindigkeit durch Belsen fahrenden Hyundai anhalten. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen, beschleunigte und fuhr in Richtung Bad Sebastiansweiler weiter. Er setzte seine Flucht über schneebedeckte Feldwege nach Bodelshausen und durch das dortige Ortsgebiet fort. Dort konnte der Wagen schließlich angehalten werden. Zuvor hatte der Fahrer noch ein Stück zurückgesetzt und dabei einen geparkten Pkw gestreift. Am Steuer des Hyundai saß ein 15-jähriger Jugendlicher, auf dem Beifahrersitz befand sich ein weiterer Minderjähriger. Beide wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Wie sich herausstellte, hatte der 15-Jährige, der nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen muss, den Wagen eines Angehörigen in Gebrauch genommen. (mr)

Grosselfingen (ZAK): Schuppenbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht zum Montag, gegen 2.30 Uhr, in die Hainburgstraße ausgerückt. Dort war ein hinter einem Wohnhaus gelegener Schuppen aus noch unbekannter Ursache in Vollbrand geraten. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr wurde das Gebäude nahezu vollständig zerstört. Der Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf circa 10.000 Euro belaufen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Hechingen (ZAK): Mehrere Unfälle auf der B27

Mehrere Verkehrsunfälle am Montagmorgen auf der B27 bei Hechingen haben für Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt. Gegen 5.15 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW Polo die Bundesstraße in Richtung Balingen. Dabei kam sie kurz vor der Ausfahrt Hechingen Mitte mit ihrem Pkw auf glatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Die Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, der entstandene Sachschaden an den Leitplanken und dem Polo, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Nur kurze Zeit später fuhr der 54 Jahre alte Lenker eines Streufahrzeugs an den Verkehrsunfall heran. Nachdem dieser sein Fahrzeug abgestellt und verlassen hatte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 52-Jährigen, der in das Heck des Streufahrzeugs krachte. Der 52-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt war, befreit werden. Der Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und vier Rettern vor Ort war, brachte den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Etwa zeitgleich befuhr die 42-Jahre alte Lenkerin eines VW Polo den Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Mitte und Hechingen-Süd. Dabei geriet sie ins Schleudern und touchierte mit ihrem Wagen die rechten Leitplanken. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro. Der VV musste abgeschleppt werden.

Gegen 5.30 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Ford Kuga auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. In der Abfahrt zur Senke geriet sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und krachte zunächst gegen die linke Leitplanke. Dort wurde ihr Wagen abgewiesen und kollidierte in der Folge mit dem auf der rechten Fahrspur fahrenden BMW 120 eines 51-Jährigen. Anschließend rutschte der Ford wieder in die linken Leitplanken. Der BMW wurde gedreht und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die 57-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Aufgrund der Witterungsverhältnisse musste der Streckenabschnitt durch die Polizei und das THW zunächst voll gesperrt werden. Nachdem sie abgestreut worden war, konnte sie kurz nach sieben Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. (rn)

Albstadt (ZAK): Betrunken unterwegs und Widerstand geleistet

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen einen 40-Jährigen, der am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, in der Landhausstraße in Tailfingen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nachdem ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, versuchte der 40-Jährige zu Fuß zu flüchten, wobei er stürzte. Gegen die anschließende Festnahme leistete er Widerstand. Erst nach Eintreffen einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte der Betroffene überwältigt und zur Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht werden. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (ak)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Bahnhofstraße entstanden. An der Einmündung der Tübinger Straße missachtete gegen 6.55 Uhr eine 51-jährige Audilenkerin die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Mannes und kollidierte mit dessen Mercedes. Verletzt wurde niemand. (sm)

