POL-RT: Tätlicher Angriff; Einbruch; Diebstahl aus Fahrzeug; Fahrzeugbrand; Zahlreiche Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Mit mehreren Streifenwagen ist die Polizei am Sonntagmorgen zu einer Ruhestörung in die Hansenstraße ausgerückt, nachdem dort ein Bewohner mehrfach gegen die Tür schlug und andere Bewohner in ihrer Nachtruhe störte. Als der 33-Jährige durch die gegen 01.00 Uhr eintreffenden Streifen aufgefordert wurde sich auszuweisen, ging er in die Küche und kam mit einem Messer bewaffnet und in drohender Art und Weise auf die Polizeibeamten zu. Mehrfache Aufforderungen das Messer wegzulegen ignorierte er, weshalb Pfefferspray gegen ihn eingesetzt wurde, woraufhin er das Messer fallen ließ und festgenommen werden konnte. Da sich der 33-Jährige zuvor selbst mit dem Messer leicht verletzt hatte, wurde er in eine Klinik gebracht. Von den eingesetzten Beamten wurde niemand verletzt.

Reutlingen (RT): Einbruch in Verkaufsstand

In eine Hütte auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt ist ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen eingebrochen. Gegen 00.20 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass sich eine Person in einer Hütte in der Wilhelmstraße aufhielt. Als diese den Zeugen bemerkte, flüchtete sie umgehend zu Fuß und konnte auch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Das mögliche Diebesgut und der entstandene Sachschaden können derzeit noch nicht benannt werden.

Walddorfhäslach (RT): Diebstahl aus Fahrzeug

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 13.12.2022 und Samstag, 18.12.2022, ist ein in der Bertha-Benz-Straße geparkter Daimler-Benz aufgebrochen worden. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendete der unbekannte Täter ein technisches Gerät im Wert von circa 3.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden am Fahrzeug konnte bislang nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Urach (RT): Auf dem Dach gelandet

Am Samstagabend hat sich in der Ulmer Steige ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem auf Grund zunächst unklaren Ausmaßes eine Vielzahl an Rettungskräften im Einsatz waren. Gegen 20.20 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Bundesstraße 28 in Richtung Bad Urach. Mutmaßlich auf Grund Unachtsamkeit kam er im Verlauf einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet er ins Schleudern und prallte gegen einen Felsen, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 30-Jährige und seine 26-jährige Beifahrerin konnten sich selbst unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Bad Urach mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst mit insgesamt drei Fahrzeugen und sechs Kräften im Einsatz. Am Fiesta, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Trochtelfingen (RT): Aufgrund Eisglätte mit Baum kollidiert

Am Samstagmorgen ist es auf der Bundesstraße 312 zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen schwer verletzt worden sind. Gegen 11.35 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Mazda die B 312 von Pfronstetten kommend in Richtung Hohenstein-Oberstetten. Im Verlauf einer Rechtskurve kam sie auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach links von der Straße ab. Schließlich prallte der Mazda gegen einen Baum, wodurch sich die 26-Jährige und ihre 43-jährige Beifahrerin schwer verletzten. Die Beifahrerin wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, die 26-Jährige kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 312 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Esslingen (ES): Mehrere Auffahrunfälle auf Bundesstraße (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist es auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart zu gleich mehreren Auffahrunfällen gekommen. Zunächst befuhr gegen 16.40 Uhr der 21-jährige Lenker eines VW Polo die rechte Fahrspur der B10 zwischen den Ausfahrten Oberesslingen und Zentrum, wobei er mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Audi eines 29-Jährigen auffuhr. Infolge dieses Unfalls musste der 43-jährige Lenker eines Mercedes abbremsen, was dazu führte, dass der nachfolgende 21-jährige Fahrer eines BMW leicht auf den bereits stehenden Mercedes auffuhr. Mutmaßlich aufgrund dieser beiden Unfälle bremsten auf dem rechten Fahrstreifen weitere Pkw stark ab. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters konnte nur durch ein Ausweichen auf den linken Fahrstreifen eine Kollision auf die drei vorausfahrenden und bremsenden Fahrzeuge verhindern. Die ihm nachfolgende 18-jährige Lenkerin eines Mini erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den Audi einer 29-Jährigen auf, welcher wiederum durch die Wucht des Aufpralls auf einen VW Golf einer 19-Jährigen und dieser in der Folge auf den Opel Corsa eines 20-jährigen Fahrers geschoben wurde. Unmittelbar darauf fuhr der 34-jährige Lenker eines Opel Astra auf den zu diesem Zeitpunkt bereits stehenden Mini auf. Glücklicherweise verletzte sich niemand der Beteiligten. Es entstand an den neun beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Insgesamt vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-420 um Zeugenhinweise und insbesondere den Fahrer des Transporters sich zu melden.

Rottenburg (TÜ): Lkw-Brand

Zu einem Lkw-Brand ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr auf die Kreisstraße 6920 ausgerückt. Zwischen Seebronn und Ergenzingen war es im Motorraum eines Lkw auf Grund eines technischen Defekts zunächst zur Rauchentwicklung und im weiteren Verlauf zum Brand gekommen, den die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort war, schnell löschen konnte. Zum entstandenen Sachschaden können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden, weshalb es zu geringen Verkehrsbehinderungen kam.

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfall

Den winterlichen Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, welcher sich am Samstagnachmittag auf der Bundestraße 28a ereignet hat. Eine 26-Jährige befuhr gegen 14.50 Uhr mit ihrem Renault die B28a von Rottenburg kommend in Fahrtrichtung Eutingen im Gäu. An der Ausfahrt Baisingen wollte sie abfahren und geriet mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Zunächst kollidierte ihr Fahrzeug mit einer Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen, bevor es im angrenzenden Straßengraben auf der Seite liegend zur Unfallendlage kam. Die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 22 und 25 Jahren konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden zur weiteren Untersuchung vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Kräften im Einsatz. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Betrunken Unfall verursacht

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Albstadt-Ebingen zu einem Unfall gekommen, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Gegen 03.30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Peugeot die Degerwandstraße in ortsauswärtiger Richtung. Hierbei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Crafter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch gegen einen davor geparkten Audi A 3 geschoben. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,9 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des 18-Jährigen sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt circa 17.000 Euro.

