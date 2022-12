Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Dettingen an der Erms (RT): PKW überschlagen

Am Samstagabend ist es auf der K 1241, Nürtinger Straße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 22.15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einer Mercedes C-Klasse von Kappishäusern kommend in Richtung Dettingen. Circa 400 Meter vor dem Ortseingang von Dettingen kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betondole. In der Folge überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine 17-jährige Beifahrerin wurde im PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Dettingen, welche mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, befreit werden. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Bergungsarbeiten durch einen Abschleppdienst sind im Gange. Die Bergung wird noch bis circa 01.00 Uhr andauern. Die Straße ist zur Stunde noch voll gesperrt.

