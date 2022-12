POL-RT: Sachbeschädigung, Unfall, Brand

Polizeipräsidium Reutlingen

PKW und Carport ausgebrannt

Am Samstagmorgen ist es in der Wannweiler Straße zum Brand eines PKWs und eines Carports gekommen. Gegen 06.15 Uhr wurde der Brand bei der integrierten Leitstelle in Reutlingen gemeldet. Durch den Brand wurde auch eine angrenzende Gebäudefassade und mehrere Fensterscheiben beschädigt. Die Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten die Spuren an der Brandörtlichkeit.

Nürtingen (ES): Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Freitagabend ist es auf der B 313 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem MAN LKW mit Anhänger die B 313 von Nürtingen kommend in Richtung Wendlingen auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe der Wendlinger Straße wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei eine 49-jährige Mercedes-Fahrerin. Es kam zur Kollision zwischen dem Mercedes und dem Anhänger. Die 49-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Balingen (ZAK): Sprayer erwischt

Am Samstagmorgen ist es in der Balinger Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie eine dunkel gekleidete Person eine Wand mit Farbspray besprühte und verständigte um 04.43 Uhr die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger in Tatortnähe angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Er führte eine entsprechende Spraydose mit sich. Es konnten Schmierereien an einem Gebäude und einem Briefkasten in der Wilhelm-Kraut-Straße und an einem Brückengeländer und einem Laternenmast in der Friedrichstraße festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

