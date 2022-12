Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Über Messengerdienst betrogen; Einbruch; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Eine kurze Unaufmerksamkeit beim Abbiegen hat am Donnerstagnachmittag auf der B464 zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 34-Jährige war gegen 16.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße von der B27 kommend in Richtung Reutlingen unterwegs und wollte an der Einmündung in Richtung Sickenhausen nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Reutlingen entgegenkommenden Fiat Punto eines 25-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in die rechten Leitplanken abgewiesen. Der 25-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Beide Pkw, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (rn)

Esslingen (ES): Mit Sommerreifen unterwegs

Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Freitagmorgen mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt. Der Smart der Frau geriet gegen 6.15 Uhr im Einmündungsbereich Mühlbergstraße / Grabbrunnenstraße bei Schneematsch und Glätte ins Schleudern und kollidierte im Grünstreifen frontal mit einem Baum. Dabei zog sich die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Am mit Sommerreifen ausgerüsteten Fahrzeug, das in der Folge abgeschleppt werden musste, beläuft sich der Blechschaden auf circa 5.000 Euro. (mr)

Plochingen (ES): Über Messengerdienst betrogen

Kriminelle haben im Laufe des Donnerstags eine Frau aus Plochingen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Frau erhielt am Nachmittag eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als vermeintliche Tochter ausgab. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass sein Handy kaputtgegangen sei und er deswegen eine neue Rufnummer hätte. Zudem täuschte er ausstehende Rechnungen vor, die dringend beglichen werden müssen. Die Frau überwies daraufhin den geforderten Betrag. Als sie Kontakt mit ihrer richtigen Tochter aufnahm, flog der Betrug auf. (rn)

Wernau (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Wernau erlitten. Der 42 Jahre alte Lenker eines VW Golf war gegen 11.40 Uhr auf der Kirchheimer Straße in Richtung B 313 unterwegs und krachte ins Heck eines Audi, der von einer 35-Jährigen gelenkt wurde. Der Audi wurde dadurch noch auf den Mercedes einer Frau im Alter von 38 Jahren aufgeschoben. Der Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss vor Ort um die leichtverletzte Audi-Lenkerin. Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 20.000 Euro summieren. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): In Wohnung eingebrochen (Zeugenaufruf)

Ein circa 25 Jahre alter und ungefähr 170 Zentimeter großer Mann von schlanker Statur ist am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dettinger Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 14.35 Uhr hebelte der Täter die Wohnungstür auf und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Beim Verlassen der Räume traf der Unbekannte auf die gleichzeitig heimkehrende Bewohnerin, worauf der Kriminelle aus dem Gebäude und weiter über die Walkstraße flüchtete. Ob er etwas entwendete, steht noch nicht fest. Der Einbrecher war mit einem dunklen, hüftlangen Anorak mit Kapuze bekleidet und trug zur Tatzeit einen kurz geschnittenen Vollbart. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0. (mr)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Ein 53-Jähriger ist am Donnerstagabend im Bereich der Kiesäcker-/ Eberhardstraße von drei Männern angegangen und verletzt worden. Gegen 21.20 Uhr traf der Mann dort auf einen Bekannten. Dabei kam es offenbar zu einer Rangelei, in die sich ein Zeuge einmischte, worauf sich der Bekannte zunächst entfernte. Wenig später sollen drei unbekannte Männer den 53-Jährigen angegriffen und mit einem Stock geschlagen haben. Anschließend flüchtete das Trio. Der nach ersten Erkenntnissen leichtverletzte 53-Jährige begab sich zunächst nach Hause und verständigte die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach den unbekannten Männern, die in einem orangefarbenen Pkw mit auffälligem schwarzen Muster unterwegs gewesen sein sollen, verlief ohne Erfolg. Der Polizeiposten Südstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/ 91620. (rn)

Mössingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat am Donnerstagmittag für eine zeitweise Vollsperrung der B 27 gesorgt. Kurz vor 13.30 Uhr war ein 52 Jahre alter Mercedes-Lenker auf der Bundesstraße bei Bad Sebastiansweiler unterwegs und fuhr auf den BMW einer Vorausfahrenden auf, die ihre Geschwindigkeit im stockenden Verkehr verringert hatte. Durch den Aufprall wurde der Mercedes in den Straßengraben abgewiesen und kam dort auf der Seite zum Liegen. Die BMW-Lenkerin und ihre 29-jährige Mitfahrerin verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der 52-Jährige, der sein Auto selbstständig verlassen konnte, blieb unverletzt. Von einem Abschleppunternehmen wurde der nicht mehr fahrtaugliche Mercedes aus dem Graben geborgen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Im Zuge der Bergung musste die B 27 für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Zuvor konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Tübinger Straße (B 27) ereignet. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem VW ID 3 ins Heck eines Skoda, dessen 52-jähriger Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen VW Golf geschoben, der wiederrum mit dem Heck eines VW T6 kollidierte. Beim Unfall zog sich die 32 Jahre alte Golf-Lenkerin ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Skoda musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

