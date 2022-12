Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle auf glatten Straßen

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): In Gegenverkehr gerutscht

Leichte Verletzungen hat eine 73-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der K1262 zwischen Beuren und Erkenbrechtsweiler erlitten. Gegen acht Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Audi die Weiler Steige, kam auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes der 73-Jährigen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle untersucht und versorgt. Ihr Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. (sm)

Wernau (ES): Mehrere Verkehrsunfälle auf der L1207

Drei Unfälle haben sich am Donnerstagmorgen auf der L1207 zwischen dem Freitagshof und Wernau ereignet. Gegen 5.20 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Ford Fiesta den Streckenabschnitt in Richtung Wernau. Dabei verlor er in einer Rechtskurve auf winterglatter Straße die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Ford gegen einen Baum. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den leicht verletzten 33-Jährigen und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Kurz vor sieben Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Ford Fiesta auf der Landesstraße in Richtung Wernau unterwegs. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam sie mit ihrem Wagen nach links von der schneeglatten Fahrbahn ab. Dabei touchierte der Ford den entgegenkommenden Opel Astra eines 28-Jährigen. Verletzte wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Gegen sieben Uhr war eine 26 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Nissan Micra auf der L1207 in Richtung Wernau unterwegs. Im Kurvenbereich bemerkte sie den verkehrsbedingt haltenden Fiat 500 einer Gleichaltrigen, konnte aufgrund der Schneeglätte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit dem Nissan in das Heck des Fiat. Der Nissan wurde anschließend nach rechts in die Grünfläche abgewiesen. Mit Hilfe eines Traktors konnte das Fahrzeug, das fahrbereit geblieben war, herausgezogen werden. Verletzt wurde niemand. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell