POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brände; Betrug über Messengerdienst; Verkehrsteilnehmer mit Messer bedroht

Bad Urach (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Fahrzeuge sind nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B465 zwischen Seeburg und Bad Urach abgeschleppt worden. Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot in Richtung Bad Urach. In einer Rechtskurve kam er den ersten Erkenntnissen nach aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden Audi eines 47-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (sm)

Metzingen (RT): Gegen Verkehrsschild und Leitplanke gerutscht

Sachschaden von rund 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag auf der B312 entstanden. Ein 38-Jähriger geriet gegen Mitternacht auf Höhe der Anschlussstelle Metzingen-Nord mit seinem Audi auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrsschild sowie einer Leitplanke. Der Rettungsdienst untersuchte und versorgte die 35-jährige Beifahrerin. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Audi ab. (sm)

Lichtenstein (RT): Mit Pkw gegen Gebäudewand geprallt

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 28-Jähriger, der am Mittwochvormittag mit seinem Fahrzeug gegen die Außenwand eines Einkaufsmarkts in der Gutenbergstraße geprallt ist. Der Mann war gegen 9.40 Uhr mit einem VW Crafter auf den dortigen Parkplatz gefahren, als der Wagen auf glattem Untergrund ins Rutschen geriet und mit der Hauswand kollidierte. Der entstandene Sachschaden am VW, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Der Schaden am Gebäude schlägt mit etwa 2.000 Euro zu Buche. (rn)

Pfronstetten (RT): Auf Dach gelandet

Eine Autofahrerin hat am Mittwochvormittag bei einem Überschlag mit ihrem Wagen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Die 20-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der B312 von Pfonstetten in Richtung Tigerfeld unterwegs. Dabei geriet sie mit ihrem Wagen auf der winterglatten Straße ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, wobei sich der Opel überschlug. Der Pkw kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Filderstadt (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Ringstraße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 23 Uhr und 13.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt ins Innere und stahl Bargeld und Alkohol. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (sm)

Wendlingen (ES): Verteilerkasten in Brand geraten

Zum Brand eines Stromverteilerkastens in einem Einkaufsmarkt sind die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag in die Bahnhofstraße ausgerückt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts begann der Verteilerkasten kurz nach 16.15 Uhr zu rauchen und in der Folge zu brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es einem Mitarbeiter bereits gelungen, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die vier Mitarbeiter des Geschäftes wurden vom Rettungsdienst untersucht, waren den ersten Erkenntnissen zufolge aber unverletzt geblieben. Durch die Feuerwehr und einen Elektriker konnte der Verteilerkasten repariert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 bis 3.000 Euro geschätzt. (sm)

Plochingen (ES): In Straßengraben gerutscht

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmittag mit ihrem Wagen von der L 1201 abgekommen. Die 21-Jährige war kurz vor 12.30 Uhr auf der Landesstraße von Aichschieß herkommend unterwegs. Circa einen Kilometer vor Stumpenhof geriet der Peugeot auf der glatten Straße nach rechts in den Grünstreifen und kam im Straßengraben auf der Fahrerseite zum Liegen. Die junge Frau, die vor Ort vom Rettungsdienst untersucht wurde, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Strecke zeitweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auch die Feuerwehr war an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Esslingen (ES): Kontrolle über Pkw verloren

Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Einmündung Gollen- / Hertfelderstraße entstanden. Eine 26-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fiat 500 auf der Gollenstraße in Richtung Hertfelderstraße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach rechts abbiegen. Dabei verlor sie offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse und montierter Sommerreifen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Fiat prallte in der Folge gegen eine Leitplanke im Einmündungsbereich und einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Die 26-Jährige blieb unverletzt, ihr Pkw musste jedoch abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt (ES): In Gegenverkehr geraten

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L1205 zwischen Wolfschlugen und Sielmingen abgeschleppt werden. Ein 34-Jähriger war mit seinem Kia Ceed gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Sielmingen unterwegs, als er im Bereich des Verkehrsübungsplatzes ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrspur geriet. Der entgegenkommende, 82 Jahre alte Lenker eines VW Golf versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Kia allerdings nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen war Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Wie die Beamten vor Ort feststellen mussten, waren am Kia noch Sommerreifen montiert. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit entgegenkommendem Pkw zusammengestoßen

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag in der Benzstraße ereignet hat. Eine 54-Jährige war gegen 12.10 Uhr mit einem VW Fox auf der Benzstraße unterwegs, als sie im Bereich der Stadtwerke auf der schneeglatten Fahrbahn mit ihrem Wagen ins Rutschen geriet. Der VW geriet dadurch auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit der Front gegen den entgegenkommenden BMW eines 24-Jährigen. Durch den Aufprall drehte sich der VW um die eigene Achse und krachte anschließend mit dem Heck erneut gegen den BMW. Die 54-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Über Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Kriminelle haben im Lauf der Woche eine Frau aus Tübingen über den Messengerdienst WhatsApp um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Die Seniorin erhielt am Montag eine Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als vermeintliche Tochter ausgab. Der Betrüger gaukelte ihr vor, dass sein Handy kaputtgegangen sei und er deswegen eine neue Rufnummer hätte. Zudem täuschte er ausstehende Rechnungen vor, die dringend beglichen werden müssen. Die Seniorin überwies daraufhin den geforderten Betrag. Als sie später Kontakt mit ihrer richtigen Tochter aufnahm flog der Betrug auf und die Frau erstattete Anzeige.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung. - Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. - Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (rn)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der K6919 erlitten. Der Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße von Hailfingen in Richtung Tailfingen unterwegs. Dabei verlor er in einer Linkskurve im Bereich der Kläranlage offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über seinen Pkw und kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte der Wagen einen Leitpfosten und kam schließlich im Graben zum Stehen. Der leicht verletzte 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Golf musste abgeschleppt werden. An ihm war Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden. (rn)

Tübingen (TÜ): Verkehrsteilnehmer mit Messer bedroht (Zeugenaufruf)

Wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Mittwochnachmittag gegen einen noch unbekannten Mann, der gegen 17.20 Uhr im Bereich Wilhelmstraße / Nordring Verkehrsteilnehmer mit einem Messer bedroht und einen Linienbus beschädigt hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der Unbekannte zuvor sein Fahrrad in dem Linienbus in Richtung Waldhäuser Ost mitnehmen, was vom Busfahrer verneint wurde. Daraufhin schloss der Mann sein Rad im Bus an und lief auf die Wilhelmstraße. Dort stellte er Leitbaken einer Baustelle auf die Fahrstreifen des fließenden Verkehrs, weshalb mehrere Verkehrsteilnehmer anhielten und den Mann ansprachen. Der Unbekannte zeigte daraufhin ein Messer vor und bedrohte damit die Personen. Außerdem beschädigte er eine Seitenscheibe des Linienbusses. Anschließend lief er davon. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Sein Fahrrad sowie das mutmaßlich verwendete Messer wurden von den von Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten vor Ort sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Omnibus beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro. Der Täter ist circa 30 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß und sprach fließend Deutsch. Er war mit einer orangefarbenen Jacke, einer schwarzen Wollmütze und einer hellen Hose bekleidet. Zeugen der Tat, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, in die Gäustraße nach Ergenzingen ausgerückt. Zuvor war den Einsatzkräften ein brennender Altkleidercontainer gemeldet worden. Vor Ort bestätigte sich dies. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte ein zum Teil gefüllter Sammelbehälter völlig aus. Auch ein weiterer, daneben befindlicher Container wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro. Verletzt wurde offenbar niemand. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge sollen zwei 12 und 13 Jahre alte Kinder angezündete Feuerwerkskörper in den Container geworfen haben, worauf der Inhalt zu brennen begann. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Ins Schleudern geraten

Ein 47-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B27 leichte Verletzungen zugezogen. Er war dort gegen 4.15 Uhr mit seinem BMW X5 in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der B297 geriet er beim Spurwechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse über den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand auf die Beschleunigungsspur und prallte gegen ein Verkehrszeichen und die Leitplanke. Von dort wurde er wieder abgewiesen und kam schließlich auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Das abgetrennte Verkehrsschild beschädigte den Außenspiegel des BMW X3 eines 55 Jahre alten Mannes, der die Beschleunigungsspur befuhr. Der Rettungsdienst war zur Unfallstelle ausgerückt, eine ärztliche Versorgung des 47-Jährigen war vor Ort jedoch nicht erforderlich. Der X5, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Am X3 entstand Schaden von rund 1.000 Euro. Die Höhe des am Verkehrszeichen und der Leitplanke entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. (sm)

Haigerloch - Weildorf (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Lehgasse ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Zwischen sieben Uhr und 20.45 Uhr schlug ein Unbekannter eine Scheibe ein und gelangte so ins Innere, wo er Räume und Inventar durchsuchte. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge stieß er bei seiner Suche nach Wertgegenständen lediglich auf einen geringen Münzgeldbetrag. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Rangendingen (ZAK): In Gegenverkehr geschleudert

Zwei leicht verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der K7155 ereignet hat. Kurz nach 19.45 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Opel Corsa von Höfendorf kommend in Richtung Rangendingen. In einer Rechtskurve verlor er auf winterglatter und schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Rutschen und prallte mit seinem ausbrechenden Heck gegen den Suzuki Vitara einer entgegenkommenden 50 Jahre alten Frau. Diese wurde nach der Kollision vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen des 37-Jährigen war vor Ort nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. (sm)

