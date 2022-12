Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Tatverdächtige nach Raubüberfall auf Tankstelle in Ammerbuch-Entringen festgenommen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Straße Bei der Schießmauer in Ammerbuch-Entringen am Dienstagabend ist es der Polizei gelungen, dank eines Zeugenhinweises noch im Zuge der Fahndung zwei Tatverdächtige festzunehmen.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge betrat gegen 19.35 Uhr eine vermummte Person die Tankstelle und forderte den dortigen Angestellten unter Drohungen auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Dabei deutete der Täter an, eine Schusswaffe mit sich zuführen. In der Folge entnahm er mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse. Zusammen mit einem Komplizen, der in der Nähe in einem Pkw gewartet hatte, flüchtete er. Verletzt wurde der Angestellte augenscheinlich nicht.

Nachdem die Polizei durch einen Zeugen, der die Tat beobachtet und sich auch das Kennzeichen des Wagens eingeprägt hatte, alarmiert worden war, wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eingeleitet. An der Wohnanschrift des 39-jährigen Fahrzeughalters im Landkreis Calw konnten dieser sowie ein 28-Jähriger, dem die Tathandlungen in der Tankstelle zur Last gelegt werden, von Kräften des Polizeipräsidiums Pforzheim festgenommen werden. Der 39-Jährige soll das Fluchtfahrzeug gefahren haben.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden und beschlagnahmten die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld, bei dem es sich zumindest zum Teil um das Diebesgut aus der Tankstelle handeln dürfte. Eine Schusswaffe wurde bislang nicht aufgefunden.

Die beiden Tatverdächtigen sollen nun im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell