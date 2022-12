POL-RT: Nach Festnahme mehrerer Einbrecher: Eigentümer des beschlagnahmten Diebesguts gesucht - Wer erkennt den abgebildeten Schmuck?

Reutlingen (ots) - Eine Tote bei Brand in Nürtingen Nürtingen (ES): Wohnungsbrand mit tödlich verletzter Person Bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Roßdorf ist am späten Montagnachmittag eine Bewohnerin tödlich verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr verständigten Bewohner eines mehrstöckigen Gebäudes in der Straße Am Kirchert die Feuerwehr, nachdem sie einen ausgelösten Heimrauchmelder und Brandgeruch wahrgenommen hatten. Die Feuerwehr, welche mit einem Großaufgebot ...

mehr