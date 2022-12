Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

Rollerfahrer leicht verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten. Der 45-Jährige befuhr gegen 13.50 Uhr die Gomaringer Straße und verlor hierbei die Kontrolle über sein Zweirad. In der Folge stürzte der Mann zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Roller beträgt rund 500 Euro. (mr)

Owen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus im Römerweg ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 7.45 Uhr und 19 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und suchte darin nach Stehlenswertem. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Lichtenwald (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Auf der L 1151, zwischen Reichenbach und Hegenlohe, sind am frühen Dienstagmorgen zwei Pkw heftig zusammengestoßen. Gegen 5.20 Uhr war eine 34 Jahre alte Frau mit einem BMW auf der Landesstraße von Reichenbach herkommend unterwegs. Im Bereich einer Steigung geriet der Wagen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linken Leitplanken, von denen er wieder abgewiesen wurde. Anschließend kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 53-Jährigen, deren Auto frontal in die Beifahrerseite des BMW stieß. Beide Frauen erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf schätzungsweise 22.000 Euro belaufen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Schlaitdorf (ES): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K1235 leicht verletzt worden. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Kreisstraße von Schlaitdorf kommend in Fahrtrichtung Neckartenzlingen. Vermutlich aufgrund den Fahrbahn- und Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam er ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 46 Jahre alte Frau lenkte ihren Mercedes Marco Polo zwar noch bis zu einer angrenzenden Betonwand auf den Bordstein am Fahrbahnrand, konnte aber eine Kollision nicht verhindern. Die beiden Pkw stießen frontal zusammen. Die Mercedesfahrerin, ihre Mitfahrerinnen im Alter von 52, 17 und 15 Jahren und der Unfallverursacher wurden vom Rettungsdienst, der mit fünf Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort war, in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Beschädigungen am Mauerwerk der Kreisstraße können noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehren Neckartenzlingen und Schlaitdorf waren mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Zur Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Zudem musste die Straßenreinigungsmaschine einer Firma eingesetzt werden. Die K1235 war bis ca. 23.30 Uhr voll gesperrt. (sm)

Esslingen (ES): Wohnhäuser von Einbrechern heimgesucht

In zwei Wohnhäuser in Rüdern ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. Zwischen sieben Uhr und 20.50 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Kellerfenster und eine Balkontür Zutritt in die Häuser in der Straße Hinterer Holzweg. Im Inneren durchsuchte er Räume und Inventar. Aus einem Haus stahl er Bargeld. Ob in dem anderen Gebäude auch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Oberesslingen hat gemeinsam mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Wernau (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Wohnhaus in der Finkenstraße ist am Montagnachmittag von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr gelangte der Täter über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude. Mit Bargeld und Schmuck machte er sich aus dem Staub. Der Polizeiposten Wernau ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Esslingen (ES): In Supermarkt eingestiegen

Gegen einen 31-Jährigen, der am Montagabend in einen Supermarkt in der Schelztorstraße eingestiegen ist, ermittelt das Polizeirevier Esslingen. Gegen 23.40 Uhr beobachteten Zeugen, wie der Mann mit einem Poller eine Scheibe einschlug und das Geschäft betrat. Die alarmierte Polizei traf den Mann im Supermarkt an und nahm ihn fest. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er Nahrungsmittel konsumiert. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sm)

Nürtingen (ES): Verletzter Pedelecfahrer

Ein 15-jähriger Pedelecfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr dort ein 22-Jähriger mit seinem Renault und wollte in ein Areal einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 15-Jährigen, der mit seinem Pedelec den Fahrradschutzstreifen entgegen der Fahrtrichtung befuhr und kollidierte mit diesem. Eine ärztliche Versorgung der Verletzungen des Jugendlichen war vor Ort nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. (sm)

Rottenburg (TÜ): Verkehrsbehinderungen nach Spiegelstreifer und Rangierunfall

Zwei Verkehrsunfälle innerhalb weniger Minuten haben am Montagvormittag zu einer rund zweistündigen Vollsperrung der L 1361 und entsprechenden Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 11.30 Uhr war ein 61 Jahre alter Sattelzug-Lenker auf der Landesstraße von Mötzingen herkommend unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor der B 28 geriet er mit seinem Fahrzeug den derzeitigen Ermittlungen zufolge zu weit nach links, worauf es zu einem heftigen Spiegelstreifer mit dem entgegenkommenden Laster eines 36-Jährigen kam. Beide Fahrer hielten in der Folge am jeweiligen Fahrbahnrand an. Um einen Fahrstreifen freizumachen, wollte der 61-Jährige auf die Gegenfahrspur wechseln und setzte hierzu mit seinem Sattelzug zunächst einige Meter zurück. Als er anschließend vorwärts nach links rangierte, übersah er wohl aufgrund des fehlenden linken Außenspiegels ein Fahrzeug des Rettungsdienstes, dessen 22-jährige Lenkerin zur Absicherung der Unfallstelle angehalten hatte. Der Sattelzug streifte dabei massiv an dem Krankentransportwagen entlang. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Gesamtschaden auf circa 11.000 Euro. Ab 13.40 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (mr)

Hechingen (ZAK): Geld gefordert und geschossen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Raubdeliktes am Montagabend im St.-Luzen-Weg ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen gegen zwei noch unbekannte Täter. Den ersten Erkenntnissen zufolge verabredete sich ein 32 Jahre alter Mann über eine Internetverkaufsplattform mit einem Unbekannten, um von diesem ein Smartphone zu kaufen. Am vereinbarten Treffpunkt wurde er kurz vor 20 Uhr von zwei Jugendlichen, die als 15 bis 18 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß beschrieben werden und dunkel gekleidet waren, angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch sollen die Täter unter Vorhalt einer Waffe Bargeld von dem 32-Jährigen gefordert haben. Als dieser die Herausgabe von Geld verweigerte, sollen Schüsse aus der Waffe abgegeben worden sein, woraufhin der Geschädigte die Flucht ergriff und die Polizei verständigte. Verletzt wurde der Mann nicht. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Duo verlief bislang ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell