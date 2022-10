POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle

Vettelschoß (ots) - Am gestrigen Abend, den 10.10.22 teilte ein Bewohner des "Kauer Ring" in Vettelschoß mit, dass seine Garage aufgebrochen wurde und aus dieser zwei hochwertige E-Bikes entwendet wurden. Bei Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass eine frei stehende Garage, welche zu einem Einfamilienhaus gehört angegangen wurde. Die Nebentüre wurde aufgebrochen und die in der Garage noch einmal ...

mehr