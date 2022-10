Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Garage

Vettelschoß (ots)

Am gestrigen Abend, den 10.10.22 teilte ein Bewohner des "Kauer Ring" in Vettelschoß mit, dass seine Garage aufgebrochen wurde und aus dieser zwei hochwertige E-Bikes entwendet wurden. Bei Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass eine frei stehende Garage, welche zu einem Einfamilienhaus gehört angegangen wurde. Die Nebentüre wurde aufgebrochen und die in der Garage noch einmal gesondert gesicherten E-Bikes entwendet. Der Geschädigte konnte den Tatzeitraum zunächst nur auf den Zeitraum der letzten Nutzung der Räder, Sa. 08.10.22 bis zur Anzeigenerstattung am Abend des Mo. 10.10.22 eingrenzen. Durch Videoaufzeichnungen in der Nachbarschaft des Tatobjektes ließ sich jedoch der wahrscheinliche Tatzeitpunkt auf die Nacht von Sonntag auf Montag eingrenzen, die Uhrzeit dürfte etwa gegen 01:00 Uhr gelegen haben. Diese Aufzeichnungen stehen der Polizei Linz zur Verfügung und werden derzeit ausgewertet. Wer hat zu dieser Zeit im Bereich der Michaelstraße oder der Straße "Kauer Ring" verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Linz, unter der 02644-9430.

