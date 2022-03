Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Quendorf/Bad Bentheim - Zeugen nach Sachbeschädigung/Diebstahl gesucht

Quendorf / Bad Bentheim (ots)

Am 22. März gegen 23.26 Uhr kam es in Quendorf in der Nordhorner Straße zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich in einer Verkaufshütte gewaltsam Zutritt zu einem Automaten und entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Weiterhin wurde in derselben Nacht gegen 2.00 Uhr in Bad Bentheim in der Baumwollstraße der Tresor und ein Automat in einem Hofladen aufgebrochen. Die Schadenshöhe wird hier auf etwa 300 Euro geschätzt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

