POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lingen (ots) - Am 23. März kam es um 15.09 Uhr in Lingen in der Straße Am Birkenhain zu einem Verkehrsunfall. Die 66-jährige Fahrerin eines VW-Golf fuhr auf die Straße Am Birkenhain in Richtung Norden. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in Höhe der Kreuzung zum Laxtener Brook nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 66-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Rückfragen bitte ...

mehr