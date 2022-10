POL-PDNR: Niederfischbach - Farbschmierereien im gesamten Ortsbereich

Neuwied (ots) - Am 10.10.2022, gegen 21:46 Uhr wurde die Polizeiinspektion Neuwied über einen Wohnwagenbrand in der Rheinstraße informiert. Beim Eintreffen der Beamten wurden bereits entsprechende Löscharbeiten durch die Feuerwehr Neuwied durchgeführt. Glücklicherweise konnte die Nutzerin des Wohnwagens diesen zuvor unversehrt verlassen. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt an der Gasanlage verursacht worden sein. Am Wohnwagen ...

mehr