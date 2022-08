Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Westhofen - Verbotswidrig abgebogen - Motorradfahrer verletzt

Alzey (ots)

Am Sonntag wurde gegen 12:20 Uhr in Westhofen eine Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 65-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Ohligstraße aus Richtung Westhofen in Richtung der L386. Der 61-jährige Motorradfahrer befuhr die L386 aus Richtung Westhofen kommend in Richtung Gundersheim. An der Einmündung Ohligstraße zur L386 bog der 65-Jährige verbotswidrig nach links in Richtung Westhofen ab und übersah den Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, es entstand ein hoher Sachschaden, der Motorradfahrer wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr bestand nicht.

