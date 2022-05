FW-M: Reh fährt Feuerwehrauto (Untergiesing)

München, Bayern (ots) - Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) eröffnet das neu gebaute Institut für Chemische Epigenetik München (ICEM) in Martinsried. Damit nimmt ein weiteres Spitzeninstitut am Campus Großhadern-Martinsried die Arbeit auf. Am ICEM arbeitet an der Schnittstelle von Chemie und Biologie. In ...

mehr