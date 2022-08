POL-PIAZ: Saulheim - Kind bei Unfall verletzt

Saulheim (ots) - Ein Fahrzeugbrand ereignete sich am Samstag gegen 17.10h auf der Kreisstraße 22 in Saulheim. Die Fahrzeuginsassen gaben an, dass während der Fahrt plötzlich Qualm aus dem Motorraum drang. Obwohl die Feuerwehr schnellstmöglich verständigt wurde, brannte das Fahrzeug in der Folge komplett aus. Sowohl die Fahrbahn, wie auch der Grünstreifen neben der Straße wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. Die ...

