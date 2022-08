Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220802 - 0850 Frankfurt - Preungesheim und Eckenheim: Kontrollmaßnahmen im Frankfurter Norden

(lo) Am Montag (01. August 2022) in der Zeit von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr führte das 12. Polizeirevier in den Stadtteilen Eckenheim und Preungesheim, im Bereich der ÖPNV - Haltestellen, Kontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durch. Gegen 17:30 Uhr beobachteten Zivilfahnder im Bereich der Endhaltestelle der U-Bahnlinie 5 "Preungesheim", eine 26-jährige männliche Person, die augenscheinlich einen nervösen Eindruck machte. Einige Momente später fuhr ein Fahrzeug an den Mann heran. Hier übergab eine bislang unbekannte Person aus dem Auto dem Abnehmer einen Gegenstand. Anschließend fuhr der Pkw weg. Beim Wegfahren erblickte der Mann die Zivilkräfte und versuchte zu flüchten. Hierbei warf er den zuvor erhaltenen Gegenstand aus seiner Hand. Die Beamten konnten trotz Fluchtversuch den Verdächtigen stellen und festnehmen. Mit Hilfe eines Rauschgiftspürhundes konnte Cannabis und Kokain in geringer Menge sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen durchsuchten die eingesetzten Kräfte die Wohnung des Beschuldigten. In der Wohnung konnten weitere Drogen (Haschisch in geringen Mengen samt Verpackungsmaterial und verschreibungspflichtige Medikamente) sichergestellt werden. Nach Beendigung der Maßnahmen entließ die Polizei den Beschuldigten. Er muss sich wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten verantworten.

Gegen 22:05 Uhr bemerkten weitere Kräfte im Rahmen der Kontrollmaßnahmen eine vierköpfige Personengruppe im Bereich der Casparistraße Ecke Dörpfeldstraße. Beim Erblicken der Zivilfahnder warf eine 21-jährige männliche Person geistesgegenwärtig einen Gegenstand in eine Grünfläche. Im Rahmen der Absuche mit dem eingesetzten Rauschgiftspürhund konnte Haschisch in geringer Menge gefunden und dem Beschuldigten zugeordnet werden. Er muss sich wegen des Verdachts des Besitzes und des Erwerbes von Cannabis verantworten. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erhielt die vierköpfige Gruppe einen Platzverweis.

