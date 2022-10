Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall auf der B8 unter Alkoholeinfluss vom 10.10.2022 - Zeugen gesucht!

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Wie die Polizei Altenkirchen bereits am 10.10.2022 berichtete, ereigneten sich im Laufe des Nachmittags mehrere Verkehrsunfälle, die von einem erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer verursacht wurden. Im Rahmen er ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der schwarze Mercedes CLS AMG gegen 13:45 Uhr in einen Unfall in der Quengelstraße in Altenkirchen verwickelt war und danach flüchtete. Die Polizei fahndete nach dem PKW. Der PS-starke PKW fiel dann ca. eine Stunde später auf der Bundesstraße 8 aus Rtg. Hennef kommend auf. Hier war das linke Vorderrad bereits platt und der PKW wurde nur auf der Felge gefahren. Diese Beschädigung dürfte allerdings nicht bei dem Unfall in der Quengelstraße entstanden sein. Nach dem das Fahrzeug von der Polizei angehalten wurde, streifte der Fahrer einen der Streifenwagen bei dem Versuch sich der Kontrolle zu entziehen. Der Streifenwagen wurde leicht beschädigt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Seine Fahrerlaubnis wurde entzogen. Der PKW wurde sichergestellt. Die Polizei Altenkirchen sucht nun nach Zeugen denen der Mercedes und seine Fahrweise an diesem Tag aufgefallen ist bzw. nach weiteren Unfallstellen, die sich vermutlich entlang der B8 bis nach NRW befinden dürften. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen (Tel.: 02681/946-0 oder per email: pialtenkirchen@polizei.rlp.de)

