Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: erfolgreicher Betrug via Whattsapp

Rheinbreitbach (ots)

Ein 65 jähriger Mann aus Rheinbreitbach wurde via whattsapp kontaktiert. In der bekannten Masche hieß es dort, dass seine Tochter eine neue Handynummer habe. Dies wurde begründet mit technischen Schwierigkeiten, gleichsam betonte die angebliche Tochter, dass Telefonieren oder Sprachnachrichten derzeit nicht möglich seien. Im Fortgang schilderte der bislang unbekannte Täter eine finanzielle Notsituation.

Schließlich überwies der gutgläubige Geschädigte fast 2.000 Euro. Nun kamen den Mann doch Zweifel und er überprüfte die Angaben. Schnell wurde klar, dass er Opfer eines Betruges geworden ist. Die Polizeiinspektion Linz leitete nach Anzeigenerstattung sofort Maßnahmen ein, um den Schadenseintritt zu verhindern. Ob dies gelingt steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Strafanzeige wurden aufgenommen.

Diese Art von Betrugsmasche ist in jüngster Zeit vielfach festzustellen. Bitte nehmen Sie in ähnlichen Fällen erst persönlichen Kontakt zu dem Hilfesuchenden auf. Bestehen Sie vorab auf ein Gespräch, bevor Sie Zahlungen oder Überweisungen vornehmen. Nur so kann geprüft werden, ob sich tatsächlich um den nahen Angehörigen oder engen Freund handelt. Im Zweifel kontaktieren Sie vorab die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell