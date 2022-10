Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum Freitag, 07.10.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.10.2022, 12:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum Freitag, 07.10.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.10.2022, 12:00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt dreizehn Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 07.10.2022, 13:00 Uhr wurde eine 35jährige Fahrzeugführerin aus Neuwied leicht verletzt, als die Dame mit ihrem PKW von der Langendorfer Straße kommend auf die Engerser Landstraße abbiegen wollte und dabei ihren Vorrang beim Abbiegen von einem 62jährigen PKW-Fahrer missachtet bekam, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und durch das Auslösen der Airbags die Frau am Arm verletzt wurde. In drei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, so dass entsprechende Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet wurden. In zwei dieser Fälle führten die Ermittlungen und Zeugenhinweise schon zur Feststellung des Unfallverursachers.

Einem in der Wallstraße in 56564 Neuwied im Zeitraum vom 06.10.2022, 21:40 Uhr bis 07.10.2022, 07:20 Uhr abgestellt stehenden PKW Audi A 2 wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher der Außenspiegel abgefahren. Zeugen, die Angaben oder Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de zu wenden.

Ein 38jähriger Mann aus Neuwied fiel am Samstag, 08.10.2022, 13:10 Uhr einem Ladendetektiv in einem Elektrogeschäft in der Innenstadt von Neuwied auf, als der Kunde direkt zwei Tablet-PCs in eine mitgeführte Tasche einstecken wollte. Da der Kunde die Artikel an der Kasse nicht bezahlte, verständigte der Ladendetektiv die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Bei einer Durchsuchung des Beschuldigten wurde zudem ein Messer gefunden, dessen Mitführen ebenfalls strafbewährt ist. Das Messer wurde dem Mann abgenommen und entsprechende Strafanzeigen wegen u.a. wegen Ladendiebstahls mit Waffe eingeleitet.

Zum wiederholten Male fiel der Polizeiinspektion Neuwied am Freitag, 07.10.2022, 10:30 Uhr ein 35jähriger Mann auf, der im Straßenverkehr als Führer eines PKW teilnahm, obwohl der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei einer Verkehrskontrolle in der Heddesdorfer Straße konnte dann festgestellt werden, dass der Fahrer zudem unter der Einwirkung berauschender Mittel stand. Da der gleiche PKW zum wiederholten Male von dem Beschuldigten genutzt wurde, wurde der verwendete PKW hoheitlich sichergestellt und mit dem Ziel der Einziehung abgeschleppt.

