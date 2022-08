Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aktuelle Öffentlichkeitsfahndung nach Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug

Werdohl (ots)

Die Polizei fahndet derzeit, nach Beschluss des Amtsgerichts Hagen, öffentlich nach einem Dieb und Tankbetrüger.

Am Morgen des 07.05.2022 entwendete er zunächst die Kennzeichen an einem parkenden Auto in Werdohl und brachten sie unmittelbar an einem dunklen BMW an. Anschließend tankte er, zusammen mit einem Mittäter, an einer Tankstelle am Mühlenweg, ohne den Sprit zu bezahlen.

Weitere Informationen und die Lichtbilder des Tatverdächtigen gibt es im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/84407. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell