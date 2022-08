Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneuter Schwerpunkteinsatz des Verkehrsdienstes im Rahmen der Sperrung der Talbrücke Rahmede

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Dienstag erneut mit einem Großaufgebot die Verkehrswege in und um Lüdenscheid kontrolliert. Die Polizei Mk achtete mit Unterstützung anderer Polizeibehörden u.a. auf Tempoverstöße und Verstöße gegen die Durchfahrtsverbote. Kontrollstellen lagen in Lüdenscheid an der Heedfelder Landstraße, Rahmedestraße, Im Olpendahl sowie Brockhauser Weg und in Altena am Hemecker Weg. 72 Pkw-Fahrer/-innen verstießen gegen das Durchfahrtsverbot auf den verbotenen Umleitungsstrecken der A45. Drei Lkw-Fahrer (mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen) wurden erwischt, die verbotenerweise durch Lüdenscheid fuhren, ohne ein Anliegen in der Kreisstadt nennen zu können. Zweimal bemängelten die Polizeibeamten Fahrzeugtechnik an Lastkraftwagen (über 3,5 Tonnen). Die Lastwagen wurden komplett stillgelegt. 2 im gewerblichen Transport eingesetzte Fahrer/-innen hatten gegen Sozialvorschriften für Fahrpersonal verstoßen. Bei den Tempokontrollen fielen 65 Pkw auf, die zu schnell unterwegs waren. (wib)

