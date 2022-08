Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cannabisplantage in Kellerabteil gefunden

Hemer (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes entdecken Polizisten am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:20 Uhr, in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Landhauser Straße eine kleinere Cannabisplantage mit 16 Pflanzen. Auch in der Wohnung des 37-Jährigen Kellerinhabers in demselben Haus, fanden die Polizeibeamten bei einer nachfolgenden Durchsuchung eine nicht geringe Menge Cannabis auf. Die Cannabis-Pflanzen sowie das schon geerntete Cannabis wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen des 37-Jährigen wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. (schl)

