POL-MK: Frontscheibe von Auto beschädigt

Altena (ots) - Ein alkoholisierter Fahrgast randalierte am Montag kurz nach 17 Uhr im Regionalexpress. Er schlug, während der Zug in Altena stoppte, auf einen anderen Fahrgast ein und fiel in eine Reihe von Koffern, die auf dem Boden standen. Das Bahn-Personal rief die Polizei. Der Randalierer stieg in Werdohl aus. Polizeibeamte entdeckten ihn in Bahnhofsnähe, stellten seine Personalien fest und schrieben eine Anzeige gegen den 45-jährigen Plettenberger wegen ...

mehr