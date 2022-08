POL-MK: Randale im Regionalexpress

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Am Deierter Weg wurde in den vergangenen Tagen ein Hinweisschild gestohlen. Das gelbe Schild wies auf die Ortschaft Semberg hin. Am 18. Juli war es laut Zeugenangaben noch an seinem Platz. Am Montagmorgen wurde das Fehlen bemerkt. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

