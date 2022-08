Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuberische Erpressung/ Im Garten mit Softair geschossen

Hemer (ots)

"Gib mir eine Schachtel Kippen, sonst passiert was!" brüllte ein 21-Jähriger am Montagabend einen Tankwart an baute sich dabei drohend neben ihm auf. Der Mitarbeiter füllte gerade Ware vor der Theke auf, als sich der offenbar unter Drogen stehende Mann drohend neben ihm aufbaute. Der 20-jährige Mitarbeiter war so geschockt und eingeschüchtert, dass er die geforderten Zigaretten überreichte. Mit der Beute verließ der 21-Jährige die Tankstelle - ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter rief die Polizei. Die entdeckte den Gesuchten in der Nähe. Der 21-Jährige hat eigentlich bereits Hausverbot in der Tankstelle. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung, Hausfriedensbruch und einer räuberischen Erpressung.

Zwei 32- und 46-jährige Männer haben am Montagnachmittag mit einer Softairwaffe im Garten eines Mehrfamilienhauses am Amselweg auf Pappbecher geschossen. Sie wurden dabei beobachtet. Erwerb und Besitz solcher PTB-Waffen wie Schreckschuss, Reizstoff- oder Signalwaffen sind legal. Um sie außerhalb des eigenen Grundstückes zu führen, ist mindestens ein "kleiner Waffenschein" nötig. Es gelten strenge Regeln. Sie erlauben keineswegs den Einsatz - weder bei Hochzeiten, noch zum Jahreswechsel. Tatsächlich genutzt werden dürfen solche Waffen nur innerhalb umfriedeter Bereiche. Ein offener Gartenbereich eines Mehrfamilienhauses - wie in diesem Fall - gilt nicht als "umfriedet". Deshalb schrieben die Polizeibeamte Anzeigen wegen Straftaten gegen das Waffengesetz. Sie stellten die Softairwaffe sicher. (cris)

